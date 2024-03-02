Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1766
Дата смерти07.08.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1766
Бракосочетание
02.09.1789
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вадковский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
22.05.1792
Сын: Вадковский Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кривцова (Вадковская) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
06.02.1799
Дочь: Тимирязева (Вадковская) Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1800
Сын: Вадковский Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1801
Сын: Вадковский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович
Смерть
07.08.1829
Любичи, Луховицы, Московская область