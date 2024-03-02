Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1766

Дата смерти

07.08.1829

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1766

Отец: Чернышёв Иван Григорьевич

Мать: Чернышёва (Исленьева) Анна Александровна

Бракосочетание
02.09.1789

Муж: Вадковский Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вадковский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
22.05.1792

Сын: Вадковский Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кривцова (Вадковская) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
06.02.1799

Дочь: Тимирязева (Вадковская) Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.05.1800

Сын: Вадковский Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.08.1801

Сын: Вадковский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.08.1829
Любичи, Луховицы, Московская область

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