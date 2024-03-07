Вадковский Фёдор Фёдорович 01.05.1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вадковский Фёдор Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1800, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 08.01.1844, Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Мать
Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна28.07.1766 г.р.
Отец
Вадковский Фёдор Фёдорович21.12.1756 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1800

Отец: Вадковский Фёдор Фёдорович

Мать: Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
08.01.1844
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

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