Кривцова (Вадковская) Екатерина Фёдоровна
женский, родилась 1797
умерла 1861
МатьВадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна28.07.1766 г.р.
ОтецВадковский Фёдор Фёдорович21.12.1756 г.р.
Супруги
Кривцов Николай Иванович21.01.1791 г.р.
Дети
Батюшкова (Кривцова) Софья Николаевна19.08.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
12.11.1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1821
Дочь: Батюшкова (Кривцова) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Кривцов Николай Иванович
Смерть
1861