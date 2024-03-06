Кривцова (Вадковская) Екатерина Фёдоровна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривцова (Вадковская) Екатерина Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1797

умерла 1861

Мать
Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна28.07.1766 г.р.
Отец
Вадковский Фёдор Фёдорович21.12.1756 г.р.
Супруги
Кривцов Николай Иванович21.01.1791 г.р.
Дети
Батюшкова (Кривцова) Софья Николаевна19.08.1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Вадковский Фёдор Фёдорович

Мать: Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
12.11.1820

Муж: Кривцов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.08.1821

Дочь: Батюшкова (Кривцова) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Кривцов Николай Иванович

Смерть
1861

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