Вадковский Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1821
Бракосочетание
29.07.1821
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 1109. — Л. 101. Метрические книги Николо-Явленской церкви на Арбате.
Рождение ребёнка
24.03.1824
Сын: Вадковский Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Вадковская (Молчанова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
02.03.1829
Смерть
1849