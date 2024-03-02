Вадковский Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВадковский Иван Фёдорович

Вадковский Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Вадковский Фёдор Фёдорович

Мать: Вадковская (Чернышёва) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катенина (Вадковская) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Вадковская (Молчанова) Елизавета Александровна

Бракосочетание
29.07.1821

Жена: Вадковская (Молчанова) Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 1109. — Л. 101. Метрические книги Николо-Явленской церкви на Арбате.
Рождение ребёнка
24.03.1824

Сын: Вадковский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Вадковская (Молчанова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1829

Дочь: Дохтурова (Вадковская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вадковская (Молчанова) Елизавета Александровна

Смерть
1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.