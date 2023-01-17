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Якубенко Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1954

Дата смерти

16.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954

Отец: Якубенко Иван Данилович

Мать: Колесникова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1986

Дочь: Якубенко Эльвира (позже Элиана) Вячеславовна

Мать ребёнка: Харина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Валентина Николаевна

Смерть
16.01.1991
Шахты, город Шахты, Ростовская область
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