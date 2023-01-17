Якубенко Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1954
Дата смерти16.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954
Рождение ребёнка
09.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1986
Дочь: Якубенко Эльвира (позже Элиана) Вячеславовна
Мать ребёнка: Харина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1991
Шахты, город Шахты, Ростовская область