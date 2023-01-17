Якубенко Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубенко Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1954

Сын: Якубенко Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1957

Сын: Якубенко Валерий Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Николаевна

Смерть
1974
Шахты, город Шахты, Ростовская область
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