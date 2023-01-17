Якубенко Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1954
Сын: Якубенко Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1957
Сын: Якубенко Валерий Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Мария Николаевна
Смерть
1974
Шахты, город Шахты, Ростовская область