Колесникова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1927

Дата смерти

21.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1927

Отец: Колесников Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1954

Сын: Якубенко Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Якубенко Иван Данилович

Рождение ребёнка
14.12.1957

Сын: Якубенко Валерий Иванович

Отец ребёнка: Якубенко Иван Данилович

Смерть
21.05.2017
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