Колесникова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1927
Дата смерти21.05.2017
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1927
Отец: Колесников Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1954
Сын: Якубенко Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Якубенко Иван Данилович
Рождение ребёнка
14.12.1957
Сын: Якубенко Валерий Иванович
Отец ребёнка: Якубенко Иван Данилович
Смерть
21.05.2017