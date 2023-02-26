София Яковлева
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Яков Тимофеев
Мать: Параскева Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1806
Муж: Иван Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
06.05.1831
Сын: федосий (Феодосий) Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирилл Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно