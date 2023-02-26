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София Яковлева

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Яков Тимофеев

Мать: Параскева Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1806

Муж: Иван Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: федосий (Феодосий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирилл Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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