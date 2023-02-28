Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Иван Гаврилов
Мать: София Яковлева
Бракосочетание
12.01.1836
Муж: Ефим Митрофанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
24.12.1838
Дочь: Евгения Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
08.06.1840
Сын: Кирилл Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Кодрат Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
30.05.1844
Сын: Устин Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
13.04.1847
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
25.01.1853
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
02.11.1854
Сын: Иродион Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
23.07.1858
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Митрофанов
д.Тюпина Нива
Смерть
Неизвестно