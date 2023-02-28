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Матрона Иванова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1790 г.р.

Мать

До 1790 г.р.

Муж

До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Иван Гаврилов

Мать: София Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.01.1836

Муж: Ефим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
24.12.1838

Дочь: Евгения Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
08.06.1840

Сын: Кирилл Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Кодрат Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
30.05.1844

Сын: Устин Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
13.04.1847

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
25.01.1853

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
02.11.1854

Сын: Иродион Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
23.07.1858

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Митрофанов

д.Тюпина Нива
Смерть
Неизвестно
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