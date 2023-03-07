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Иван Гаврилов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.07.1806

Жена: София Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: София Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: федосий (Феодосий) Иванов

Мать ребёнка: София Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирилл Иоаннов

Мать ребёнка: София Яковлева

Смерть
Неизвестно
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