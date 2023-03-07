Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1806
Жена: София Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: София Яковлева
Рождение ребёнка
06.05.1831
Сын: федосий (Феодосий) Иванов
Мать ребёнка: София Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирилл Иоаннов
Мать ребёнка: София Яковлева
Смерть
Неизвестно