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Дроздецкий Иван Матвеевич

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Место рождения

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

После 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Мать: Дроздецкая Мария Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Дроздецкая Анна Филипповна

Курилово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Анна Филипповна, дочь кр. Филиппа Дмитриевича из д. Оболенье Шумихинской вол. Поручители по жениху: д.Литвиново кр.Федор Михайлович Гришмановский и д. Большой Подарок кр. Петр Иванович. По невесте:... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909

Сын: Дроздецкий Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д. Чертово кр. Петр Иванович Ходюк и кр. девица Надежда Матвеевна Дроздецкая
Рождение ребёнка
14.01.1911 ст.

Сын: Дроздецкий Павел Иванович

Мать ребёнка: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Чертово кр.Петр Иванов Ходюк и кр. дев. Мария Матвеева Дроздецкая
Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Дроздецкая Нина Ивановна

Мать ребёнка: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д…?ова кр. Иван ?…феев Школа и и Куриловской церкви священника Николая Высоцкого жена Ольга Георгиевна Высоцкая
Военная служба
1917
24.05.1917 Дроздецкий Иван Матвеевич - ратник 2 разряда, болен. Место рождения: Витебская губ., Себежский уезд, Барановская вол., д. Чертово, Место службы: 285 пех. зап. полк
Рождение ребёнка
14.07.1924

Сын: Дроздецкий Петр Иванович

Мать ребёнка: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дроздецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1944
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