Дроздецкий Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1924
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924
Военная служба
1942
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место призыва Октябрьский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский р-н . Дата призыва 17.09.1942 /17.04.1942 Воинские звания: рядовой; сержант; ст.сержант; красноармеец; краснофлотец В... Показать все
Смерть
После 1945