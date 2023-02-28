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Дроздецкий Петр Иванович

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Место рождения

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.07.1924

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1889 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924

Отец: Дроздецкий Иван Матвеевич

Мать: Дроздецкая Анна Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Военная служба
1942
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место призыва Октябрьский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский р-н . Дата призыва 17.09.1942 /17.04.1942 Воинские звания: рядовой; сержант; ст.сержант; красноармеец; краснофлотец В... Показать все
Смерть
После 1945
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