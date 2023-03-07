Дроздецкая Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиПосле 1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Курилово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Анна Филипповна, дочь кр. Филиппа Дмитриевича из д. Оболенье Шумихинской вол. Поручители по жениху: д.Литвиново кр.Федор Михайлович Гришмановский и д. Большой Подарок кр. Петр Иванович. По невесте:... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909
Сын: Дроздецкий Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич
Крестные: д. Чертово кр. Петр Иванович Ходюк и кр. девица Надежда Матвеевна Дроздецкая
Рождение ребёнка
14.01.1911 ст.
Сын: Дроздецкий Павел Иванович
Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич
Крестные: д.Чертово кр.Петр Иванов Ходюк и кр. дев. Мария Матвеева Дроздецкая
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Дроздецкая Нина Ивановна
Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич
Крестные: д…?ова кр. Иван ?…феев Школа и и Куриловской церкви священника Николая Высоцкого жена Ольга Георгиевна Высоцкая
Рождение ребёнка
14.07.1924
Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дроздецкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич
Смерть
После 1926