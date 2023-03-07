Дроздецкая Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая Анна Филипповна

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Место рождения

Аболенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

После 1926

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Аболенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Муж: Дроздецкий Иван Матвеевич

Курилово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Анна Филипповна, дочь кр. Филиппа Дмитриевича из д. Оболенье Шумихинской вол. Поручители по жениху: д.Литвиново кр.Федор Михайлович Гришмановский и д. Большой Подарок кр. Петр Иванович. По невесте:... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909

Сын: Дроздецкий Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д. Чертово кр. Петр Иванович Ходюк и кр. девица Надежда Матвеевна Дроздецкая
Рождение ребёнка
14.01.1911 ст.

Сын: Дроздецкий Павел Иванович

Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Чертово кр.Петр Иванов Ходюк и кр. дев. Мария Матвеева Дроздецкая
Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Дроздецкая Нина Ивановна

Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д…?ова кр. Иван ?…феев Школа и и Куриловской церкви священника Николая Высоцкого жена Ольга Георгиевна Высоцкая
Рождение ребёнка
14.07.1924

Сын: Дроздецкий Петр Иванович

Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дроздецкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Дроздецкий Иван Матвеевич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1926
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