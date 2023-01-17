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Дроздецкая Мария Филипповна

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Место рождения

Желуды, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Желуды, Себежский муниципальный район, Псковская область
Предположительное место рождения - д.Желуды
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Дроздецкий Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1884

Муж: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Первый брак Матвея Кузьмича
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Дроздецкая Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Дроздецкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1891

Дочь: Дроздецкая Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Желуды кр. Петр Филиппович (возможно, дядя - брат матери Анны Филипповны?) и д.Чертово кр.дев. Пелагея Кузьминична (возможно, тетя - сестра отца Матвея Кузьмича?)
Рождение ребёнка
20.06.1894

Дочь: Дроздецкая Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Чертово кр. Константин Исаакович Дроздецкий и кр. Ивана Харитоновича (Фофона?) жена Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.

Сын: Дроздецкий Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д. Чертово кр. Ефим Борисович Познахирко (брат Ефросиньи Борисовны, жены Егора Филипповича Голубева) и Ивана Харитоновича (Фофона?) жена Параскева Антоновна
Смерть
Около 1899
Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
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