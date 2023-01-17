Дроздецкая Мария Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительное место рождения - д.Желуды
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Сын: Дроздецкий Максим Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Бракосочетание
Около 1884
Первый брак Матвея Кузьмича
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Дроздецкая Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Сын: Дроздецкий Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
16.09.1891
Дочь: Дроздецкая Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Крестные: д.Желуды кр. Петр Филиппович (возможно, дядя - брат матери Анны Филипповны?) и д.Чертово кр.дев. Пелагея Кузьминична (возможно, тетя - сестра отца Матвея Кузьмича?)
Рождение ребёнка
20.06.1894
Дочь: Дроздецкая Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Крестные: д.Чертово кр. Константин Исаакович Дроздецкий и кр. Ивана Харитоновича (Фофона?) жена Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.
Сын: Дроздецкий Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Крестные: д. Чертово кр. Ефим Борисович Познахирко (брат Ефросиньи Борисовны, жены Егора Филипповича Голубева) и Ивана Харитоновича (Фофона?) жена Параскева Антоновна
Смерть
Около 1899