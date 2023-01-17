Третьякова (Власовец) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1945
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Третьяков Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Третьяков Геннадий Николаевич
Смерть
2004
Самара, Самара, Самарская область