Третьякова (Власовец) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Власовец) Валентина Сергеевна

Третьякова (Власовец) Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1945

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Третьяков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Третьяков Геннадий Николаевич

Смерть
2004
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close