Третьяков Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1941
Дата смерти2016
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1941
Отец: Третьяков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Третьякова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Третьякова Валентина Сергеевна
Смерть
2016