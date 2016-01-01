Третьяков Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1941

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1941

Отец: Третьяков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Третьякова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Третьякова Валентина Сергеевна

Смерть
2016
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