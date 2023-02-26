Колобаева Феодосия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобаева Феодосия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Колобаев Николай Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1847

Сын: Колобаев Василий Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.02.1849

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1851

Сын: Колобаев Иван Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Колобаев Герасим Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.08.1857

Сын: Колобаев Семён Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Колобаев Алексей Васильев

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
25.03.1859
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
03.07.1861

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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