Колобаева Феодосия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти25.03.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Колобаев Николай Васильев
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1847
Сын: Колобаев Василий Васильев
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.02.1849
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1851
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1855
Сын: Колобаев Герасим Васильев
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.08.1857
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Колобаев Алексей Васильев
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
25.03.1859
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
03.07.1861
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Колобаев Василий Прокопиев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.