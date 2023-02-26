Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Рождение ребёнка
15.09.1867
Сын: Никита Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий (Семёнов)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1869
Сын: Андриан Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий (Семёнов)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий (Семёнов)
Смерть
Неизвестно