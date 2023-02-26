Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Васильева

Мавра Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Колабаев Василий Иванов

Мать: Колабаева Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
15.09.1867

Сын: Никита Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий (Семёнов)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1869

Сын: Андриан Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий (Семёнов)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий (Семёнов)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close