Колобаев Василий Прокопиев
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1803
Дата смерти12.04.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Колабаев Прокофий
Мать: не указана
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Васильева
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Колобаев Николай Васильев
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1847
Сын: Колобаев Василий Васильев
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.02.1849
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1851
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1855
Сын: Колобаев Герасим Васильев
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.08.1857
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Колобаев Алексей Васильев
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1861
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.04.1900
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от старческой слабости