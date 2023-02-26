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Колобаев Василий Прокопиев

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

12.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Колабаев Прокофий

Мать: не указана

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Васильева

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Колобаев Николай Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1847

Сын: Колобаев Василий Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.02.1849

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1851

Сын: Колобаев Иван Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Колобаев Герасим Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.08.1857

Сын: Колобаев Семён Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Колобаев Алексей Васильев

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1861

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Колобаева Феодосия Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.04.1900
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от старческой слабости
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