Кланг Борис Антонович
Место рожденияг. Москва Россия
Дата рождения28.02.1903 ст.
Дата смерти15.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1903 ст.
Отец: Кланг Антон Иванович
г. Москва Россия
Родился в семье австрийского гражданина Кланг Антона Ивановича. ( Klang Antoniy) Мать Екатерина Федоровна. Сестра Глафира Антоновна
Рождение ребёнка
07.02.1920
Мать ребёнка: Кланг Татьяна Николаевна
Усыновлен. Усыновитель- Кланг Борис Антонович 1903 г.р. Москва
Рождение ребёнка
01.09.1929
Мать ребёнка: Кланг Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кланг Татьяна Николаевна
Смерть
15.05.1975
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область