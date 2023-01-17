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Кланг Борис Антонович

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Место рождения

г. Москва Россия

Дата рождения

28.02.1903 ст.

Дата смерти

15.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1903 ст.

Отец: Кланг Антон Иванович

Мать: Кланг Екатерина Фёдоровна

г. Москва Россия
Родился в семье австрийского гражданина Кланг Антона Ивановича. ( Klang Antoniy) Мать Екатерина Федоровна. Сестра Глафира Антоновна
Рождение ребёнка
07.02.1920

Сын: Кланг Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Кланг Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Усыновлен. Усыновитель- Кланг Борис Антонович 1903 г.р. Москва
Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Кланг Феликс Борисович

Мать ребёнка: Кланг Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кланг Татьяна Николаевна

Смерть
15.05.1975
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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