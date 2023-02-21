Кланг (Алексеева) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1869 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
20.02.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.
Дочь: Курилова Глафира Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Гражданка Австрии по рождению, родители граждане Австрии.
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Кланг Антон Иванович
г. Москва Россия
Родился в семье австрийского гражданина Кланг Антона Ивановича. ( Klang Antoniy) Мать Екатерина Федоровна. Сестра Глафира Антоновна
Смерть
1942
Москва, Россия