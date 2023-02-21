Кланг (Алексеева) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кланг (Алексеева) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1869 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.

Дочь: Курилова Глафира Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Гражданка Австрии по рождению, родители граждане Австрии.
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Сын: Кланг Борис Антонович

Отец ребёнка: Кланг Антон Иванович

г. Москва Россия
Родился в семье австрийского гражданина Кланг Антона Ивановича. ( Klang Antoniy) Мать Екатерина Федоровна. Сестра Глафира Антоновна
Смерть
1942
Москва, Россия
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