Кланг (Поляков) Дмитрий (Дмитрий Николаевич) Борисович
Место рождения
Дата рождения07.02.1920
Дата смерти11.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1920
Отец: Кланг Борис Антонович
Мать: Кланг Татьяна Николаевна
Усыновлен. Усыновитель- Кланг Борис Антонович 1903 г.р. Москва
Смерть
11.07.1942
Не вернулся из морского похода. По данным архива подлодка затонула. Личное дело в Гатчинском архиве