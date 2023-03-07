Кланг (Поляков) Дмитрий (Дмитрий Николаевич) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кланг (Поляков) Дмитрий (Дмитрий Николаевич) Борисович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.02.1920

Дата смерти

11.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1920

Отец: Кланг Борис Антонович

Мать: Кланг Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Усыновлен. Усыновитель- Кланг Борис Антонович 1903 г.р. Москва
Смерть
11.07.1942
Не вернулся из морского похода. По данным архива подлодка затонула. Личное дело в Гатчинском архиве
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