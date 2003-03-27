Митякина (Кабанова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения10.04.1921
Дата смерти27.03.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1921
указано место рождения: с.Березняки, Горловский район, Рязанская обл. В XIX — начале XX века село входило в состав Казинской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году[4] в селе было 3... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1956
Сын: Митякин Валерий Федорович
Отец ребёнка: Митякин Федор Андреевич
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
24.02.1967
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №539 Отдел ЗАГС Тимирязевского р-на гор Москвы
Смерть
27.03.2003
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №1028