Митякина (Кабанова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митякина (Кабанова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Березняги, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.04.1921

Дата смерти

27.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1921

Отец: Кабанов Федор Егорович

Мать: Кабанова Пелагея Прокопьевна

Березняги, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
указано место рождения: с.Березняки, Горловский район, Рязанская обл. В XIX — начале XX века село входило в состав Казинской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году[4] в селе было 3... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1956

Сын: Митякин Валерий Федорович

Отец ребёнка: Митякин Федор Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
24.02.1967

Муж: Митякин Федор Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №539 Отдел ЗАГС Тимирязевского р-на гор Москвы
Смерть
27.03.2003
Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №1028
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