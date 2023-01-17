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Митякин Валерий Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1956

Отец: Митякин Федор Андреевич

Мать: Митякина Евдокия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
18.02.1986

Жена: Митякина Елизавета Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, запись #1062 Дворец Бракосочетания #2 Исполкома Моссовета
Рождение ребёнка
21.05.1992

Сын: Митякин Федор Валерьевич

Мать ребёнка: Митякина Елизавета Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства о рождении, актовая запись №1178 от 16.06.1992
Рождение ребёнка
22.05.1996

Дочь: Митякина Елизавета Валерьевна

Мать ребёнка: Митякина Елизавета Борисовна

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