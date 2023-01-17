Митякин Валерий Федорович
Место рождения
Дата рождения18.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1956
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
18.02.1986
Есть оригинал свидетельства, запись #1062 Дворец Бракосочетания #2 Исполкома Моссовета
Рождение ребёнка
21.05.1992
Мать ребёнка: Митякина Елизавета Борисовна
Есть оригинал свидетельства о рождении, актовая запись №1178 от 16.06.1992
Рождение ребёнка
22.05.1996
Дочь: Митякина Елизавета Валерьевна
Мать ребёнка: Митякина Елизавета Борисовна