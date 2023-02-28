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Митякин Федор Андреевич

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Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1916 ст.

Дата смерти

18.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.

Отец: Митякин Андрей

Мать: не указана

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.06.1956

Сын: Митякин Валерий Федорович

Мать ребёнка: Митякина Евдокия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
24.02.1967

Жена: Митякина Евдокия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №539 Отдел ЗАГС Тимирязевского р-на гор Москвы
Смерть
18.08.1993
Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №4224 от 19.08.1993
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