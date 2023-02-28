Митякин Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1916 ст.
Дата смерти18.08.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.
Отец: Митякин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1956
Сын: Митякин Валерий Федорович
Мать ребёнка: Митякина Евдокия Федоровна
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №617 от 12.07.1956
Бракосочетание
24.02.1967
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №539 Отдел ЗАГС Тимирязевского р-на гор Москвы
Смерть
18.08.1993
Есть оригинал свидетельства, актовая запись №4224 от 19.08.1993