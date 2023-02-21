Кабанов Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1921
Дочь: Митякина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Прокопьевна
Березняги, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
указано место рождения: с.Березняки, Горловский район, Рязанская обл. В XIX — начале XX века село входило в состав Казинской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году[4] в селе было 3... Показать все
Смерть
Неизвестно