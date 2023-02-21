Кабанов Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Федор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1921

Дочь: Митякина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Прокопьевна

Березняги, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
указано место рождения: с.Березняки, Горловский район, Рязанская обл. В XIX — начале XX века село входило в состав Казинской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году[4] в селе было 3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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