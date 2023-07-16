Суворов Тит Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Суворова Василиса Титовна
Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Суворов Петр Титович
Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна
Смерть
Неизвестно