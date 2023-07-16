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Суворов Тит Петрович

Место рождения

Федориха, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Суворов Петр

Мать: Суворова Парасковья Ларионовна

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Марина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Суворова Василиса Титовна

Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
1757

Сын: Суворов Аврам Титович

Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Суворов Петр Титович

Мать ребёнка: Суворова Марина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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