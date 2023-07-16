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Суворова Марина Яковлевна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Тит Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Суворова Василиса Титовна

Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
1757

Сын: Суворов Аврам Титович

Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Суворов Петр Титович

Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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