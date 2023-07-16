Суворова Марина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суворов Тит Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Суворова Василиса Титовна
Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Суворов Петр Титович
Отец ребёнка: Суворов Тит Петрович
Смерть
Неизвестно