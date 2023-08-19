Суворова Парасковья Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1706
Отец ребёнка: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Суворов Тит Петрович
Отец ребёнка: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суворов Петр
Смерть
Неизвестно