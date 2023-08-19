Суворова Парасковья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Парасковья Ларионовна

Место рождения

Федориха, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Суворов Борис Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Суворов Филип Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Суворов Мартын Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Суворов Тит Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Петр

Смерть
Неизвестно
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