Суворов Мартын Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Суворов Петр
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Суворова Ульяна Мартыновна
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Смерть
Неизвестно