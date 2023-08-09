Суворов Мартын Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Мартын Петрович

Суворов Мартын Петрович

Место рождения

Федориха, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Суворов Петр

Мать: Суворова Парасковья Ларионовна

Федориха, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Суворова Ульяна Мартыновна

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Авдотья Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 лист
Смерть
Неизвестно