Серчук (Байкель) Юлия (Хана) Бенционовна
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения14.02.1899
Дата смерти19.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
24.05.1927
Дочь: Дидковская Нинель Исааковна
Отец ребёнка: Серчук Исаак Александович
Рождение ребёнка
20.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серчук Исаак Александович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1978
Львов