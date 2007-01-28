Серчук (Байкель) Юлия (Хана) Бенционовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серчук (Байкель) Юлия (Хана) Бенционовна

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

14.02.1899

Дата смерти

19.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899

Отец: Байкель Бенцион Давидвич

Мать: Байкель Сура Ривка Лейзеровна

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
24.05.1927

Дочь: Дидковская Нинель Исааковна

Отец ребёнка: Серчук Исаак Александович

Рождение ребёнка
20.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серчук Исаак Александович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серчук Исаак Александович

Смерть
19.06.1978
Львов
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