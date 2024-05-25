Байкель Бенцион Давидвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Байкель Давид Залманович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Серчук (Байкель) Юлия (Хана) Бенционовна
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
20.11.1900
Дочь: Байкель Берта Бенционовна
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Байкель Давид Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Байкель Моисей Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Байкель) Белла (Буся) Бенционовна
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Байкель Беньямин Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Байкель Даниэль Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна
Смерть
Неизвестно