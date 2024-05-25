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Байкель Бенцион Давидвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Байкель Давид Залманович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Серчук (Байкель) Юлия (Хана) Бенционовна

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
20.11.1900

Дочь: Байкель Берта Бенционовна

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Байкель Давид Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Байкель Моисей Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Байкель) Белла (Буся) Бенционовна

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Байкель Беньямин Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Байкель Даниэль Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Купервассер) Сура Ривка Лейзеровна

Смерть
Неизвестно

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