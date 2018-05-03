Серчук Исаак Александович
Место рожденияПинск, Белоруссия
Дата рождения03.05.1897
Дата смерти17.10.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1927
Дочь: Дидковская Нинель Исааковна
Мать ребёнка: Серчук Юлия (Хана) Бенционовна
Рождение ребёнка
20.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серчук Юлия (Хана) Бенционовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1962
Львов