Серчук Исаак Александович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серчук Исаак Александович

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Место рождения

Пинск, Белоруссия

Дата рождения

03.05.1897

Дата смерти

17.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пинск, Белоруссия
Рождение ребёнка
24.05.1927

Дочь: Дидковская Нинель Исааковна

Мать ребёнка: Серчук Юлия (Хана) Бенционовна

Рождение ребёнка
20.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серчук Юлия (Хана) Бенционовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серчук Юлия (Хана) Бенционовна

Смерть
17.10.1962
Львов
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