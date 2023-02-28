Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения21.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1801
Отец: Сергей Анисимов
Мать: Татьяна Харитонова
Рождение ребёнка
07.02.1845
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Матрона Богданова
Военная служба
1845
отставной солдат
Рождение ребёнка
24.12.1847
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Матрона Богданова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Богданова
Смерть
Неизвестно