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Василий Сергеев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1801

Отец: Сергей Анисимов

Мать: Татьяна Харитонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1845

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Матрона Богданова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1845
отставной солдат
Рождение ребёнка
24.12.1847

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Матрона Богданова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Богданова

Смерть
Неизвестно
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