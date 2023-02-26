Татьяна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1794
Сын: Иосиф Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Анисимов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кодрат Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Анисимов
Рождение ребёнка
21.03.1801
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Анисимов
Смерть
До 1832