Татьяна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Харитонова

Татьяна Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1794

Сын: Иосиф Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Анисимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кодрат Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Анисимов

Рождение ребёнка
21.03.1801

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Анисимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Анисимов

Смерть
До 1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close