Сергей Анисимов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти04.03.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1794
Сын: Иосиф Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Харитонова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кодрат Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Харитонова
Рождение ребёнка
21.03.1801
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Харитонова
Рождение ребёнка
17.11.1831
Сын: Михаил Сергеев
Мать ребёнка: Мария (Илларионова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Илларионова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Харитонова
Смерть
04.03.1832