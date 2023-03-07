Сергей Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Анисимов

Сергей Анисимов

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

04.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1794

Сын: Иосиф Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Харитонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кодрат Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Харитонова

Рождение ребёнка
21.03.1801

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Харитонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1831

Сын: Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Мария (Илларионова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Илларионова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Харитонова

Смерть
04.03.1832
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close