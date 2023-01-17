Захарова Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1873 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1889 ст.

Сын: Захаров Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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