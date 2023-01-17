Захарова Елена Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1873 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Захаров Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно