Савинкова (Полова) Марина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
09.01.1859 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.
Сын: Савинков Алексей Осипович
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
19.11.1861 ст.
Сын: Савинков Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
15.02.1864 ст.
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
04.06.1867 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно