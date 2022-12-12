Савинкова (Полова) Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Полова) Марина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1857 ст.

Сын: Савинков Фёдор Иосифович

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1859 ст.

Сын: Савинков Пётр Осипович

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.

Сын: Савинков Алексей Осипович

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Рождение ребёнка
19.11.1861 ст.

Сын: Савинков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1864 ст.

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1867 ст.

Сын: Савинков Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Савинков Иосиф Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Иосиф Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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