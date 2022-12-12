Савинков Фёдор Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.01.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Савинкова Любовь Филатовна
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Савинкова Любовь Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно