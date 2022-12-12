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Савинков Фёдор Иосифович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

28.01.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1857 ст.

Отец: Савинков Иосиф Анисимович

Мать: Савинкова Марина Ильинична

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Савинкова Любовь Филатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Савинкова Любовь Филатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Любовь Филатовна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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