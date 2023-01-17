Савинкова (Захарова) Любовь Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Захарова) Любовь Филатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1858 ст.

Отец: Захаров Филат Александрович

Мать: Захарова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Савинков Фёдор Иосифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Савинков Фёдор Иосифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Фёдор Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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