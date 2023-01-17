Савинкова (Захарова) Любовь Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1858 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Савинков Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Савинков Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно