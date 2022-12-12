Захарова (Потапова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Потапова) Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1858 ст.

Дочь: Савинкова Любовь Филатовна

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.

Дочь: Ксения Филатовна

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Рождение ребёнка
07.01.1862 ст.

Дочь: Татьяна Филатовна

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1864 ст.

Сын: Захаров Симеон Филатович

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.

Сын: Захаров Пётр Филатович

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1869

Сын: Захаров Фёдор Филатович

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1871 ст.

Сын: Захаров Василий Филатович

Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Филат Александрович

Смерть
Неизвестно
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