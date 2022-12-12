Захарова (Потапова) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1858 ст.
Дочь: Савинкова Любовь Филатовна
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.
Дочь: Ксения Филатовна
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1862 ст.
Дочь: Татьяна Филатовна
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1864 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1869
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1871 ст.
Сын: Захаров Василий Филатович
Отец ребёнка: Захаров Филат Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно