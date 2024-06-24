Захарова (Захарова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1884 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1903 ст.
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Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.
Дочь: (Захарова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
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Рождение ребёнка
23.06.1907 ст.
Дочь: (Захарова) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Дочь: Захарова (Захарова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Сын: Захаров Григорий Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1922
Дочь: Кокшарова (Захарова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1924
Дочь: Моторина (Захарова) Наталья (Мария) Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно