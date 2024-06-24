Захарова (Захарова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Анна Михайловна

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

12.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1884 ст.

Отец: Захаров Михаил Александрович

Мать: Захарова Елена Иосифовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
05.11.1903 ст.

Муж: Захаров Александр Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.

Дочь: (Захарова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Рождение ребёнка
23.06.1907 ст.

Дочь: (Захарова) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.

Дочь: Захарова (Захарова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Сын: Захаров Григорий Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1922

Дочь: Кокшарова (Захарова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1924

Дочь: Моторина (Захарова) Наталья (Мария) Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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