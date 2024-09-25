Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Место рожденияАйтуган-Дурасово
Дата рождения23.04.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1847 ст.
Отец: Шалаев Василий Егорович Георгиевич
Мать: Шалаева (Кучкина) Авдотья (Евдокия) Агафоновна 2 жена Василия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1868
Дочь: (Курылева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.
Дочь: (Курылева) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.01.1872
Сын: Курылев Ксенофонт Васильевич
Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
25.06.1875
Сын: Курылев Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно