Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Место рождения

Айтуган-Дурасово

Дата рождения

23.04.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1847 ст.

Отец: Шалаев Василий Егорович Георгиевич

Мать: Шалаева (Кучкина) Авдотья (Евдокия) Агафоновна 2 жена Василия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Муж: Курылев Василий Матвеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1868

Дочь: (Курылева) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.

Дочь: (Курылева) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1872

Сын: Курылев Ксенофонт Васильевич

Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Курылев Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Курылев Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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