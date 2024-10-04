Шалаева (Кучкина) Авдотья (Евдокия) Агафоновна 2 жена Василия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева (Кучкина) Авдотья (Евдокия) Агафоновна 2 жена Василия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучкин Агафон Потапович

Мать: Кучкина Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1847 ст.

Дочь: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.

Дочь: Смирнова (Шалаева) Анастасия Васильевна 1 жена Георгия

Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Волкова (Шалаева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шалаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1868 ст.

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: не указан

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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