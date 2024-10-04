Шалаева (Кучкина) Авдотья (Евдокия) Агафоновна 2 жена Василия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучкин Агафон Потапович
Мать: Кучкина Аксинья Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1847 ст.
Дочь: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.
Дочь: Смирнова (Шалаева) Анастасия Васильевна 1 жена Георгия
Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Волкова (Шалаева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шалаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шалаев Василий Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
19.03.1868 ст.
Сын: Гавриил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно