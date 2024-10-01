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Курылев Василий Матвеевич

Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1847 ст.

Отец: Курылев Возможно Матвей Дмитриевич

Мать: Екатерина Софроновна есть сестра Анна из Покровки

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Жена: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1868

Дочь: (Курылева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.

Дочь: (Курылева) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1872

Сын: Курылев Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Курылев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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