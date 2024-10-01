Курылев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1847 ст.
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1868
Дочь: (Курылева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.
Дочь: (Курылева) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1872
Сын: Курылев Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1875
Сын: Курылев Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Курылева (Шалаева) Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно