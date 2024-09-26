Степанова (Курылева) Акулина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители Степан Данилович Финогенов и Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Степанова 1 Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Степанова 1 Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович
Смерть
После 1927