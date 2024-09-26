Степанова (Курылева) Акулина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Курылева) Акулина Матвеевна

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Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Курылев Возможно Матвей Дмитриевич

Мать: Екатерина Софроновна есть сестра Анна из Покровки

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Муж: Степанов Николай (Никон) Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители Степан Данилович Финогенов и Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Степанова 1 Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Степанов 1 Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Степанова 1 Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Степанов 2 Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Сын: Степанов 1 Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай (Никон) Иванович

Смерть
После 1927
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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