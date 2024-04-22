Степанова 1 Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова 1 Николаевна

Степанова 1 Николаевна

Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Степанов Николай Иванович

Мать: Степанова Акилина Матвеевна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close