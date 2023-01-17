Родионова (Белоусова) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения15.08.1911
Дата смерти2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911
Отец: Белоусов Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1938
Дочь: Кравцова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Родионов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015
Мичурино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область