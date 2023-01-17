Родионова (Белоусова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Белоусова) Наталья Павловна

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Место рождения

Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.08.1911

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911

Отец: Белоусов Павел Иванович

Мать: не указана

Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.04.1938

Дочь: Кравцова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Родионов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Андрей Иванович

Смерть
2015
Мичурино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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