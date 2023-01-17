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Белоусов Павел Иванович

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Место рождения

Ключи, Увельский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Иван

Мать: не указана

Ключи, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1911

Дочь: Родионова Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Родионова Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова .

Смерть
1914
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