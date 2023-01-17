Белоусов Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1911
Дочь: Родионова Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Родионова Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова .
Смерть
1914