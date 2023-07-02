Белоусова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1911
Дочь: Родионова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович
Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно