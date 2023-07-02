Белоусова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова Ольга

Белоусова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Белоусов Иван Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович

Ключи, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1911

Дочь: Родионова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович

Ключи, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Павел Иванович

Ключи, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Павел Павлович

Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванович

Ключи, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно